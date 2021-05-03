​«Спартак» объяснил непопадание Джикии в состав

В понедельник вечером «Спартак» может подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Локомотив». Для этого команде Доменико Тедеско нужно обыграть тульский «Арсенал» на выезде.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия столь важный матч начнёт в запасе. Пресс-служба московского клуба объяснила такое решение Доменико Тедеско. Оно связано с мерой предосторожности, поскольку Джикия испытывает перегрузку сухожилия.

Павел Маслов и Зелимхан Бакаев продолжают восстанавливаться после травм, а Айртон и Александр Максименко, как известно, не сыграют из-за дисквалификации (перебор карточек жёлтого цвета).