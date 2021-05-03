​«Спартак» объяснил непопадание Джикии в состав

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03 Мая 2021, 15:28,
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В понедельник вечером «Спартак» может подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Локомотив». Для этого команде Доменико Тедеско нужно обыграть тульский «Арсенал» на выезде.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия столь важный матч начнёт в запасе. Пресс-служба московского клуба объяснила такое решение Доменико Тедеско. Оно связано с мерой предосторожности, поскольку Джикия испытывает перегрузку сухожилия.
Павел Маслов и Зелимхан Бакаев продолжают восстанавливаться после травм, а Айртон и Александр Максименко, как известно, не сыграют из-за дисквалификации (перебор карточек жёлтого цвета).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Павел Маслов