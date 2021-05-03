ЦСКА пожаловался на «конюшню» от «Спартака» в РФС

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03 Мая 2021, 00:06,
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Московский ЦСКА пожаловался в РФС на поведение пресс-службы «Спартака» в «Твиттере» после дерби (0:1). Представители «армейцев» недовольны двумя твитами на странице соперника, которые появились после игры: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и «It's official, you suck». В заявлении клуба в комитет по этике отмечается, что данные сообщения «откровенно хамские и оскорбительные».
И пока РФС празднует и не может рассмотреть жалобу участника РПЛ, «Спартак» отреагировал очень быстро - привели фото заявления ЦСКА, снабдив его снимком со смеющимися Доменико Тедеско, Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом.
https://t.co/3l0zjNmx3Q pic.twitter.com/oeXTWYwUgi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 2, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва