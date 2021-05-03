ЦСКА пожаловался на «конюшню» от «Спартака» в РФС

Московский ЦСКА пожаловался в РФС на поведение пресс-службы «Спартака» в «Твиттере» после дерби (0:1). Представители «армейцев» недовольны двумя твитами на странице соперника, которые появились после игры: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и «It's official, you suck». В заявлении клуба в комитет по этике отмечается, что данные сообщения «откровенно хамские и оскорбительные».

И пока РФС празднует и не может рассмотреть жалобу участника РПЛ, «Спартак» отреагировал очень быстро - привели фото заявления ЦСКА, снабдив его снимком со смеющимися Доменико Тедеско, Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом.