​На матче «Арсенал» - «Спартак» происходят беспорядки – фанаты выламывают и бросают кресла

Понедельничный матч российского чемпионата между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» получается неспокойным. Судя по появившимся в социальных сетях видеозаписям, на трибунах стадиона происходят беспорядки. Фанаты клубов выламывают кресла и бросают их в направлении друг друга.

Игра между «Арсеналом» и «Спартаком» закрывает программу двадцать восьмого тура российского чемпионата. В случае победы «красно-белые» обойдут «Локомотив» и окажутся на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, что второе место в чемпионате России даёт право в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги чемпионов.