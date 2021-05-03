«Спартак» со скрипом победил в Туле и рвётся в Лигу чемпионов: Кто был лучшим в расстановке Тедеско

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Натужная победа московского «Спартака» обостряет борьбу за вторую путёвку в Лигу чемпионов. Теперь фаворитом идут «красно-белые», пока что опередившие «Локомотив». Но игра команды Тедеско совсем не впечатляет. Вот уже второй матч подряд «Спартак» просто страдает на поле, оказываясь более живой из двух «мёртвых» команд - так были обыграны ЦСКА и «Арсенал». Статистика матча: владение мячом - 39:61, удары по воротам - 10:16, в створ - 3:4, угловые -2:9.

Кто же добыл столь важную победу в Туле, кто обеспечил решающее преимущество «красно-белым»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ - 6,0. Неплохой матч для возвращения после двухлетнего перерыва. Соперник почти не напрягал Селихова, автогол - не вина голкипера. Мы лишь пожелаем удачи и здоровья Александру, не сдержавшему слёзы после финального свистка.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - 3,5. Без Павла Маслова звание «мистер автогол» не простаивает. Куда и зачем тянул ногу Кутепов? Даже сам не ответит, наверное. В остальном Илья тоже действовал неуверенно, так что курьёзный тычок в сторону своих ворот сюрпризом не стал.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,0. Француз по традиции стал лучшим в оборонительном трио «Спартака». Два отбора, четыре перехвата, выиграл практически всю борьбу и не уступил в резкости Эвансу Кангва. А это - дорогого стоит.

ИЛЬЯ ГАПОНОВ - 5,0. Неудачный мачт выдал Лука Джорджевич, в завершении всегда игравший невпопад, но на опасные позиции черногорец выходил регулярно. И вина в этом Гапонова, который никак не успевал за своим игроков. И прострел «голевой» тоже пришёл из зоны Ильи.

РОМАН ЗОБНИН - 6,5. Без Айртона левый фланг был не таким ярким, зато Зобнин добавил сбалансированности. Успевал в атаке - сдерживал Ковалёва в обороне. Не будем забывать, что Рома опять переквалифицировался по ходу сезона. Настоящий универсал.

ВИКТОР МОЗЕС - 8,5. Безусловный герой матч, по сути, создавший всю остроту «Спартака». Мозес выполнил три обостряющие передачи, две из которых стали голевыми. И голевыми они стали, потому что Виктор отдал очень удобно, а не потому что Соболев и Ларссон забивали из «сложнейшей» ситуации.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 6,0. Активничал, много брал на себя, но ошибки в обороне перечёркивают эти усилия. Часто проигрывал борьбу Чаушичу, не успевал страховать Крала. В атаку ходил неплохо, дважды бил из хорошей позиции, один раз даже попал в перекладину.

АЛЕКС КРАЛ - 6,5. Двоякий матч и у Крала. Вроде бы везде успевал, на тепловой карте вытоптав буквально всё поле, совершил четыре отбора, но прям хорошим матч в его исполнении нельзя назвать. Из полезного - только диагональ на Мозеса в развитие второй голевой атаки.

КУИНСИ ПРОМЕС - 5,5. Это совсем не тот Промес, что был при первом появлении в «Спартаке». Сегодня Куинси старается играть прагматичнее, что частенько идёт ему во вред. В Туле Промес вообще потерялся, кроме пары ловких скиллов ничем не запомнившись.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 7,0. Радостно, что у «Спартака» появился форвард, способный решить судьбу матча за один момент, но в остальное время Ларссон просто спал. Проиграл 11 единоборств из 14, не работал в прессинге, даже в атаках «Спартака» почти не участвовал.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 7,5. Побольше работы выполнил Соболев, за это и балл повыше. Неплохо открывался Александр, грамотно ускользнув на кросс Мозеса, по традиции активно вёл единоборства. Ну и козырнул классной статистикой - 8 голов в 8 весенних матчах РПЛ.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ - б/о.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - б/о.

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО - б/о.