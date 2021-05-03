Здесь короткое интервью может быть: нам нужны очки - Парфёнов

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас, несмотря на спартаковское прошлое, хороший опыт игры с московской командой. С «Уралом» и «Тосно» вы пробивались в финал Кубка. Это дает какие-то дополнительные висты?

- Сегодня «Арсенал» - «Спартак» матч. А что там было когда-то… Надо от игры к игре доказывать себе, нам очки нужны сегодня. У нас сегодня важнейший матч, придет следующий матч, будет так же важно. Здесь короткое интервью может быть: нам нужны очки. А кто сегодня будет - вообще неинтересно.