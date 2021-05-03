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Селихов: «Впереди у нас два финала»

03 Мая 2021, 21:54,

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, вышедший на поле впервые с 2019 года, поделился эмоциями от победы над тульским «Арсеналом» (2:1).

«Эмоции положительные. Удалось выиграть и набрать три очка. Дальше у нас два финала, настраиваемся на следующие матчи», - цитирует Селихова sport24.

27-летний голкипер выступает за «Спартак» с 2017 года, за это время он сыграл тридцать восемь матчей за «красно-белых», в которых пропустил тридцать девять мячей. Действующее соглашение Селихова с московским клубом рассчитано до 31 декабря 2022 года.

За два тура до конца чемпионата «Спартак» занимает второе место в РПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Александр Селихов
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