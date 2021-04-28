​Дисквалификации Айртона и Максименко останутся в силе

На сайте РФС была опубликована информация об итогах последнего заседания ЭСК. В числе рассмотренных эпизодов оказались ситуации с жёлтыми карточками для игроков «Спартака» Александра Максименко и Айртона, показанными в дерби против ЦСКА. Эти карточки вынуждают футболистов пропустить следующий матч по причине дисквалификации, поэтому «красно-белые» и обратились к ЭСК.

Впрочем, эксперты не нашли ошибок арбитра в этих эпизодах. В случае с Айртоном ЭСК усмотрела срыв перспективной атаки. При принятии решения была учтена скорость атаки ЦСКА, а также наличие пространства и футболистов «армейцев» в свободных зонах. В случае с Максименко ЭСК усмотрела умышленное затягивание времени, поскольку вратарь не предпринимал действий для возобновления игры.

Учитывая решения ЭСК, КДК оставит в силе дисквалификации Максименко и Айртона на матч против тульского «Арсенала». Он состоится третьего мая.