Камоцци больше не консультант «Спартака»

В «Спартаке» сообщили о расставании с консультантом клуба Франко Камоцци. Как сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Антон Фетисов, инициатива о завершении сотрудничества исходила от итальянского агента, который получил текущую должность менее года назад.

- Предположу, что коронавирус тоже сыграл свою роль. В условиях ограничений тяжело выполнять свою работу на регулярной основе, - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камоцци стал советником в «Спартаке» во время работы генеральным директором Шамиля Газизова, который вновь вернулся в «Уфу».