Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»

|
03 Мая 2021, 18:22,
|
|
В понедельник завершился 28-й тур РПЛ, в Туле «Арсенал» принимал «Спартак».
|21' Соболев Александр Сергеевич (0:1)
|(1:1) Кутепов Илья 45'
|77' Ларссон Джордан (1:2)
Полтора месяца назад «спартаковцы» Рассказов, Пантелеев и Ломовицкий обыграли ЦСКА, отправив сердечки «родному» клубу, а против «Спартака» сыграл только Николай, осложнив «красно-белым» борьбу за Лигу чемпионов. При этом, задача у Тулы менее прозаичная. Нужно обезопасить себя от прямого вылета. Ведь стыковых матчей футболистам Дмитрия Парфёнова уже не избежать.
«Спартак» на прошлой неделе прервал серию из двух кряду поражений, выиграв дерби всея Руси. Атакующее трио Промес, Соболев и Ларссон продемонстрировало добротную игру, Александр Максименко очень нервничал, но наконец-то не пропустил – впервые в 2021 году. Тем более интересно выглядело то, что в Туле ворота защищал Селихов. Вернулся в основу Жиго, отбывший дисквалификацию, дополнив оборону из Кутепова и Гапонова.
Проливной дождь повлиял на событийность матча. В первые минуты команды играли исключительно кроссами. Иногда получалось опасно, но завершающий удар не получался ни у туляков, ни у москвичей. Первым нарушил молчание Наиль Умяров, пальнувший с дуги штрафной площади. Мяч скользнул по спине защитника и полетел в левый угол, но попал в перекладину. А Шамов уже был отыгран, повезло «Арсеналу».
Гол пришёл неожиданно. Виктор Мозес трижды качнул Рассказова на правом фланге и мягким навесом нашел одинокого Соболева. Александр пробил в пустой угол ворот – 0:1.
Видео восьмого гола Саши Соболева в 2021-м #АрсеналСпартак | 1:1 pic.twitter.com/fRQgP43zE2— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 3, 2021
Кстати, в 2021-м году Соболев забил 8 голов за 8 матчей, в среднем затратив 69 минут на гол. Невероятные показатели. После гола игра надолго затихла. «Спартак» не стремился развивать преимущество, а тульскому «Арсеналу» нечем было ответить. Пока не сказал своё слово Илья. Куда вытягивал ногу Кутепов? Зачем? Непонятно. Банальный прострел Джорджевича ничего опасного не представлял, но Илья перед голкипером ногу подставил и срезал мяч в свои ворота – 1:1.
Во втором тайме поочередно получили травмы Самуэль Жиго и Илья Кутепов, но если француз смог матч продолжить, то вместо последнего пришлось выпустить Джикию, который сам остался в резерве из-за микроповреждения. Много было стыков, пауз, корнеров, но не было моментов. И катился матч к ничьей, но тут Крал выполнил шикарную диагональ на Мозеса, Виктор грудью подработал мяч, обыграв тем самым защитника, и прострелил точно на Ларссона, которому осталось лишь в касание закатить в угол – 1:2. Был у хозяев опасный удар Громыко, но сравнять счёт им не удалось.
Вымученную победу «Спартак» увозит из Тулы, но главное команда Тедеско сделала. «Красно-белые» вернулись на второе место, подвинув «Локомотив».
|
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Спартак Москва, Арсенал Тула
Химки сольются - пургу не гони? А вот Ахмат в последнем туре разгуляется - там не купишь... А в общем - да занимайте вы любое место из тех что там осталось - жалко нету! Но ведь не игры, ни ума, ни фантазии - а всё туда же, в чемпиёны!)))
Не очень зрелищная игра получилась у команд. Спартак в целом не очень убедительно смотрелся на поле и если бы не индивидуальные действия некоторых игроков, то результат мог быть совсем другой. Да и Арсенал мог бы поактивнее действовать на поле, ведь в отличии от того же Спартака их прописка в премьер лиге под большим вопросом.
СПАРТАК И БОЛЕЛЬЩИКОВ С ПОБЕДОЙ!!! Но с Химками будет еще трудней.
У них вот защита железобетонная. Будет очень трудно.. но если хотят играть в ЛЧ, то надо через не могу выигрывать 2 оставшихся матча.. Еще не много..
насмешил
В ЕК будут играть совсем другие команды и уж тем кто обосрался в этом сезоне в ЕК лучше молчать, а не вонять здесь на ветке)))
Тебя сегодня в очко уже пердолили?
Тут один сказал" Выиграли и хорошо",так нах..ена с такой игрой вы нужны в ЕК.
А кто нужен?давай предлагай варианты
Сказал поклонник команды которая набрала всего лишь одно очко в самой слабой группе ЛЧ)))
Ларссон становится классным форвардом - нужен лишь один момент, чтобы забить гол! Вообще "троечка" ( Крал - Мозес - Ларссон ), приведшая к голу, достойна всяческой похвалы - всё было сделано зряче, быстро и качественно! Всё познаётся в сравнении - смотрел сегодняшнюю игру и всё время ловил себя на мысли, что смотрю матч в замедленной съёмке - настолько медленно передвигались по полю футболисты и "двигали" мяч по сравнению со вчерашней игрой Монако - Лион. Устали что ли УЖЕ после возобновления чемпионата?(( И ещё один вопрос - чем Парфёнов хуже того же Тедеско? Команда, сплошь и рядом собранная из средних игроков, старается играть в современный футбол и - по крайней мере - сегодня на равных сражалась со "Спартаком", у которого трансферная стоимость футболистов намного превышает трансферную стоимость туляков. И последний вопрос - почему во втором тайме ВАР не вмешался в игру и не подсказал Иванову, что на игроке туляков в штрафной "Спартака" Умяров нарушил правила?
redwhite1959 - респект и уважение! за то что Фёдор Черенков на аватарке, за то что верен клубу, за то что пишешь всегда честно и как есть, за то что адекватен и вполне вменяем... Здоровья и Удачи!
а небыло там, в штрафной, ничего
Молодцы, что пнули сами себя и сподобились на повторение солидного пресса начала первого тайма.
Игры мало. Несмотря на победный гол Ларссон не первый матч в тени. Из-за этого вся атака это расчёт на Соболева.
В работоспособности Кралу не откажешь, но мало подпитки от него в атаке, на что явно рассчитывает Тедеско.
Не знаю причин почему основательный Хендрикс на лавке.
Лучший сегодня, конечно, Витя Мозес. Высококлассные по исполнению эпизоды с голевыми пасами решили исход.
Опять много забиваем. Сегодня три.)))
Селехов в норме.
Кутепову здоровья.
Всех с победой в сложном выезде.
Выиграли и хорошо. Жаль Кутепов в свое времяв Милан не уехал, там ему саме место))
жалкое и унылое зрелище, игра была ровна - играли два говна...
Это ПЯТЬ :)))))))
Кто здесь говно и так всем ясно, мог бы и не писать об этом))
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!))) дятел...
А какое отношение ты имеешь к тому что зенит чемпион?ты как был чучелом которое болеет против так и остался
зачем ты меня чучелом то?))) ничего? ни один мускул не дрогнул оскорбляя совершенно незнакомого человека? попробую объяснить... я живу в деревне под Питером - за кого я должен болеть???)
За зенит разумеется НО чел я реально не понимаю зачем болеть против ?ну болеешь ты за Зенит ну ок зачем приходить на чужие ветки и обсирать чужой клуб?я понимаю Урзюм но тот реально отморозок но тебе то на фига?
Что значит чужие ветки? Что значит "зачем болеть против"? Я и болею против! Со времён дыр-дырочного Бескова и тотального Лобановского со своим Динамо- это криминал? Со времён липовых 10-ти чемпионств в соперничестве с Океанами из Находки с одной стороны, и полубандюганами Романцевым и Червиченко и сборной СССР без Киева с другой? И вот все остальные приподнялись... И где спартак? Без обид... Мне 7-й десяток, думаю я всё-таки разбираюсь в футболе хоть чуть-чуть... Трудно с вами молодыми и хамоватыми - мне уже и зоной грозили ваши горе "болельщики" и опустить обещали) Один жаргон - это просто жесть... Тренируйтесь и побеждайте - и честь вам будет, и хвала... Но пока вы - ни о чём...
7й десяток но ведёшь себя как 7ми летний выходец из подвала говоришь что разбираешься в футболе а говоришь играли 2 говна липовые чемпионство криминальный Романцев ....блин реально смешно по такой же логике можно и Миллера в криминале обвинить и что давай так же Зенит обвиним в липовых чемпионствах мол самый богатый клуб и т.д и т.п - ну не бред же ?))про то что тебе(Вам если не врете)кто то хамит и угрожает ну так а что ты хочешь если сам приходишь и гадишь на другие ветки ..