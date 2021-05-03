Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»

В понедельник завершился 28-й тур РПЛ, в Туле «Арсенал» принимал «Спартак».

Полтора месяца назад «спартаковцы» Рассказов, Пантелеев и Ломовицкий обыграли ЦСКА, отправив сердечки «родному» клубу, а против «Спартака» сыграл только Николай, осложнив «красно-белым» борьбу за Лигу чемпионов. При этом, задача у Тулы менее прозаичная. Нужно обезопасить себя от прямого вылета. Ведь стыковых матчей футболистам Дмитрия Парфёнова уже не избежать.

«Спартак» на прошлой неделе прервал серию из двух кряду поражений, выиграв дерби всея Руси. Атакующее трио Промес, Соболев и Ларссон продемонстрировало добротную игру, Александр Максименко очень нервничал, но наконец-то не пропустил – впервые в 2021 году. Тем более интересно выглядело то, что в Туле ворота защищал Селихов. Вернулся в основу Жиго, отбывший дисквалификацию, дополнив оборону из Кутепова и Гапонова.

Проливной дождь повлиял на событийность матча. В первые минуты команды играли исключительно кроссами. Иногда получалось опасно, но завершающий удар не получался ни у туляков, ни у москвичей. Первым нарушил молчание Наиль Умяров, пальнувший с дуги штрафной площади. Мяч скользнул по спине защитника и полетел в левый угол, но попал в перекладину. А Шамов уже был отыгран, повезло «Арсеналу».

Гол пришёл неожиданно. Виктор Мозес трижды качнул Рассказова на правом фланге и мягким навесом нашел одинокого Соболева. Александр пробил в пустой угол ворот – 0:1.

Кстати, в 2021-м году Соболев забил 8 голов за 8 матчей, в среднем затратив 69 минут на гол. Невероятные показатели. После гола игра надолго затихла. «Спартак» не стремился развивать преимущество, а тульскому «Арсеналу» нечем было ответить. Пока не сказал своё слово Илья. Куда вытягивал ногу Кутепов? Зачем? Непонятно. Банальный прострел Джорджевича ничего опасного не представлял, но Илья перед голкипером ногу подставил и срезал мяч в свои ворота – 1:1.

Во втором тайме поочередно получили травмы Самуэль Жиго и Илья Кутепов, но если француз смог матч продолжить, то вместо последнего пришлось выпустить Джикию, который сам остался в резерве из-за микроповреждения. Много было стыков, пауз, корнеров, но не было моментов. И катился матч к ничьей, но тут Крал выполнил шикарную диагональ на Мозеса, Виктор грудью подработал мяч, обыграв тем самым защитника, и прострелил точно на Ларссона, которому осталось лишь в касание закатить в угол – 1:2. Был у хозяев опасный удар Громыко, но сравнять счёт им не удалось.

Вымученную победу «Спартак» увозит из Тулы, но главное команда Тедеско сделала. «Красно-белые» вернулись на второе место, подвинув «Локомотив».