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Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»

03 Мая 2021, 18:22,

В понедельник завершился 28-й тур РПЛ, в Туле «Арсенал» принимал «Спартак».

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва
    21' Соболев Александр Сергеевич (0:1)
(1:1) Кутепов Илья 45'    
    77' Ларссон Джордан (1:2)
Шамов Егор Довбня Александр Евгеньевич Беляев Максим Сокол Артём Ковалёв Юрий   59'   72' (Горбатенко Игорь (   72') Костадинов Георги   72' (Кангва Кингс (   72') Чаушич Горан   40' Рассказов Николай   81' (Громыко Валерий (   81') Джорджевич Лука   38' Кангва Эванс Луценко Евгений   57' (Ткачёв Сергей (   57'   90')
Запасные: Комбаров Кирилл Аджоев Гурам Коновалов Игорь Нигматуллин Артур Левашов Михаил
Селихов Александр Гапонов Илья   71' (Литвинов Руслан (   71') Кутепов Илья   58' (Джикия Георгий (   58') Жиго Самуэль Зобнин Роман Умяров Наиль   71' (Хендрикс Йоррит (   71') Крал Алекс Мозес Виктор Промес Куинси   83' (Понсе Эсекель (   83') Соболев Александр Сергеевич   29'   84' (Ещенко Андрей (   84') Ларссон Джордан
Запасные: Ребров Артём Маркитесов Дмитрий Акмурзин Тимур Шильцов Константин
03 мая. Стадион "Арсенал (Тула)".

 

Полтора месяца назад «спартаковцы» Рассказов, Пантелеев и Ломовицкий обыграли ЦСКА, отправив сердечки «родному» клубу, а против «Спартака» сыграл только Николай, осложнив «красно-белым» борьбу за Лигу чемпионов. При этом, задача у Тулы менее прозаичная. Нужно обезопасить себя от прямого вылета. Ведь стыковых матчей футболистам Дмитрия Парфёнова уже не избежать.

«Спартак» на прошлой неделе прервал серию из двух кряду поражений, выиграв дерби всея Руси. Атакующее трио Промес, Соболев и Ларссон продемонстрировало добротную игру, Александр Максименко очень нервничал, но наконец-то не пропустил – впервые в 2021 году. Тем более интересно выглядело то, что в Туле ворота защищал Селихов. Вернулся в основу Жиго, отбывший дисквалификацию, дополнив оборону из Кутепова и Гапонова.

Проливной дождь повлиял на событийность матча. В первые минуты команды играли исключительно кроссами. Иногда получалось опасно, но завершающий удар не получался ни у туляков, ни у москвичей. Первым нарушил молчание Наиль Умяров, пальнувший с дуги штрафной площади. Мяч скользнул по спине защитника и полетел в левый угол, но попал в перекладину. А Шамов уже был отыгран, повезло «Арсеналу».

Гол пришёл неожиданно. Виктор Мозес трижды качнул Рассказова на правом фланге и мягким навесом нашел одинокого Соболева. Александр пробил в пустой угол ворот – 0:1.

 

Кстати, в 2021-м году Соболев забил 8 голов за 8 матчей, в среднем затратив 69 минут на гол. Невероятные показатели. После гола игра надолго затихла. «Спартак» не стремился развивать преимущество, а тульскому «Арсеналу» нечем было ответить. Пока не сказал своё слово Илья. Куда вытягивал ногу Кутепов? Зачем? Непонятно. Банальный прострел Джорджевича ничего опасного не представлял, но Илья перед голкипером ногу подставил и срезал мяч в свои ворота – 1:1.

Во втором тайме поочередно получили травмы Самуэль Жиго и Илья Кутепов, но если француз смог матч продолжить, то вместо последнего пришлось выпустить Джикию, который сам остался в резерве из-за микроповреждения. Много было стыков, пауз, корнеров, но не было моментов. И катился матч к ничьей, но тут Крал выполнил шикарную диагональ на Мозеса, Виктор грудью подработал мяч, обыграв тем самым защитника, и прострелил точно на Ларссона, которому осталось лишь в касание закатить в угол – 1:2. Был у хозяев опасный удар Громыко, но сравнять счёт им не удалось.

Вымученную победу «Спартак» увозит из Тулы, но главное команда Тедеско сделала. «Красно-белые» вернулись на второе место, подвинув «Локомотив».

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Спартак Москва, Арсенал Тула
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Комментарии (26)
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2
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 19:13

Химки сольются - пургу не гони? А вот Ахмат в последнем туре разгуляется - там не купишь... А в общем - да занимайте вы любое место из тех что там осталось - жалко нету! Но ведь не игры, ни ума, ни фантазии - а всё туда же, в чемпиёны!)))

0
bowman
03 Мая 2021, 19:13

Не очень зрелищная игра получилась у команд. Спартак в целом не очень убедительно смотрелся на поле и если бы не индивидуальные действия некоторых игроков, то результат мог быть совсем другой. Да и Арсенал мог бы поактивнее действовать на поле, ведь в отличии от того же Спартака их прописка в премьер лиге под большим вопросом.

0
sanay
03 Мая 2021, 18:56

СПАРТАК И БОЛЕЛЬЩИКОВ С ПОБЕДОЙ!!! Но с Химками будет еще трудней.
У них вот защита железобетонная. Будет очень трудно.. но если хотят играть в ЛЧ, то надо через не могу выигрывать 2 оставшихся матча.. Еще не много..

2
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 19:18

насмешил

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2
Spirit
03 Мая 2021, 18:49

В ЕК будут играть совсем другие команды и уж тем кто обосрался в этом сезоне в ЕК лучше молчать, а не вонять здесь на ветке)))

0
Урзюм
03 Мая 2021, 19:28

Тебя сегодня в очко уже пердолили?

1
shatun
03 Мая 2021, 18:45

Тут один сказал" Выиграли и хорошо",так нах..ена с такой игрой вы нужны в ЕК.

1
DARK7071
03 Мая 2021, 19:04

А кто нужен?давай предлагай варианты

4
Spirit
03 Мая 2021, 18:48

Сказал поклонник команды которая набрала всего лишь одно очко в самой слабой группе ЛЧ)))

2
redwhite1959
03 Мая 2021, 18:34

Ларссон становится классным форвардом - нужен лишь один момент, чтобы забить гол! Вообще "троечка" ( Крал - Мозес - Ларссон ), приведшая к голу, достойна всяческой похвалы - всё было сделано зряче, быстро и качественно! Всё познаётся в сравнении - смотрел сегодняшнюю игру и всё время ловил себя на мысли, что смотрю матч в замедленной съёмке - настолько медленно передвигались по полю футболисты и "двигали" мяч по сравнению со вчерашней игрой Монако - Лион. Устали что ли УЖЕ после возобновления чемпионата?(( И ещё один вопрос - чем Парфёнов хуже того же Тедеско? Команда, сплошь и рядом собранная из средних игроков, старается играть в современный футбол и - по крайней мере - сегодня на равных сражалась со "Спартаком", у которого трансферная стоимость футболистов намного превышает трансферную стоимость туляков. И последний вопрос - почему во втором тайме ВАР не вмешался в игру и не подсказал Иванову, что на игроке туляков в штрафной "Спартака" Умяров нарушил правила?

2
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 20:35

redwhite1959 - респект и уважение! за то что Фёдор Черенков на аватарке, за то что верен клубу, за то что пишешь всегда честно и как есть, за то что адекватен и вполне вменяем... Здоровья и Удачи!

1
k-007
03 Мая 2021, 18:48

а небыло там, в штрафной, ничего

4
779
03 Мая 2021, 18:31

Молодцы, что пнули сами себя и сподобились на повторение солидного пресса начала первого тайма.
Игры мало. Несмотря на победный гол Ларссон не первый матч в тени. Из-за этого вся атака это расчёт на Соболева.
В работоспособности Кралу не откажешь, но мало подпитки от него в атаке, на что явно рассчитывает Тедеско.
Не знаю причин почему основательный Хендрикс на лавке.
Лучший сегодня, конечно, Витя Мозес. Высококлассные по исполнению эпизоды с голевыми пасами решили исход.
Опять много забиваем. Сегодня три.)))
Селехов в норме.
Кутепову здоровья.
Всех с победой в сложном выезде.

5
Spirit
03 Мая 2021, 18:29

Выиграли и хорошо. Жаль Кутепов в свое времяв Милан не уехал, там ему саме место))

5
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 18:24

жалкое и унылое зрелище, игра была ровна - играли два говна...

1
Урзюм
03 Мая 2021, 19:31

Это ПЯТЬ :)))))))

5
Spirit
03 Мая 2021, 18:28

Кто здесь говно и так всем ясно, мог бы и не писать об этом))

4
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 18:39

ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!))) дятел...

1
DARK7071
03 Мая 2021, 20:02

А какое отношение ты имеешь к тому что зенит чемпион?ты как был чучелом которое болеет против так и остался

0
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 20:16

зачем ты меня чучелом то?))) ничего? ни один мускул не дрогнул оскорбляя совершенно незнакомого человека? попробую объяснить... я живу в деревне под Питером - за кого я должен болеть???)

0
DARK7071
03 Мая 2021, 20:50

За зенит разумеется НО чел я реально не понимаю зачем болеть против ?ну болеешь ты за Зенит ну ок зачем приходить на чужие ветки и обсирать чужой клуб?я понимаю Урзюм но тот реально отморозок но тебе то на фига?

0
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 21:10

Что значит чужие ветки? Что значит "зачем болеть против"? Я и болею против! Со времён дыр-дырочного Бескова и тотального Лобановского со своим Динамо- это криминал? Со времён липовых 10-ти чемпионств в соперничестве с Океанами из Находки с одной стороны, и полубандюганами Романцевым и Червиченко и сборной СССР без Киева с другой? И вот все остальные приподнялись... И где спартак? Без обид... Мне 7-й десяток, думаю я всё-таки разбираюсь в футболе хоть чуть-чуть... Трудно с вами молодыми и хамоватыми - мне уже и зоной грозили ваши горе "болельщики" и опустить обещали) Один жаргон - это просто жесть... Тренируйтесь и побеждайте - и честь вам будет, и хвала... Но пока вы - ни о чём...

0
DARK7071
03 Мая 2021, 21:47

7й десяток но ведёшь себя как 7ми летний выходец из подвала говоришь что разбираешься в футболе а говоришь играли 2 говна липовые чемпионство криминальный Романцев ....блин реально смешно по такой же логике можно и Миллера в криминале обвинить и что давай так же Зенит обвиним в липовых чемпионствах мол самый богатый клуб и т.д и т.п - ну не бред же ?))про то что тебе(Вам если не врете)кто то хамит и угрожает ну так а что ты хочешь если сам приходишь и гадишь на другие ветки ..

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