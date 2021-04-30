«Спартак» предложил разгадать кроссворд про ЦСКА

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30 Апреля 2021, 19:43,
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«Спартак» продолжает задевать ЦСКА в социальных сетях. Неделю назад «красно-белые» обыграли принципиального соперника со счетом 1:0, а их пресс-служба в «Твиттере» написала сообщение «Привет, конюшня. Ну, как твои дела?». «Просто здравствуй, просто как дела?» - следующее послание спартаковских СММ в адрес ЦСКА. В пятницу «красно-белые» предложили болельщикам разгадать кроссворд, посвященный «армейцам». Не исключено, что в ребусе загадано слово «конюшня», за что на «Спартак» после дерби обрушился поток критики.
В турнирной таблице «Спартак» идет на третьем месте, «армейцы» проигрывают четыре очка.
Пятничная забава для пытливых умов pic.twitter.com/PMcvyAYzbU— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 30, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
Свиньи беснуются,после победы с конями думают что выиграли чемпионат мира.
ага - лучше б в футбол играли на футбольном поле, чем кроссворды заумные из трёх слов придумывать в соцсетях...))) стыдоба голимая!