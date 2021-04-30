«Спартак» предложил разгадать кроссворд про ЦСКА

«Спартак» продолжает задевать ЦСКА в социальных сетях. Неделю назад «красно-белые» обыграли принципиального соперника со счетом 1:0, а их пресс-служба в «Твиттере» написала сообщение «Привет, конюшня. Ну, как твои дела?». «Просто здравствуй, просто как дела?» - следующее послание спартаковских СММ в адрес ЦСКА. В пятницу «красно-белые» предложили болельщикам разгадать кроссворд, посвященный «армейцам». Не исключено, что в ребусе загадано слово «конюшня», за что на «Спартак» после дерби обрушился поток критики.

В турнирной таблице «Спартак» идет на третьем месте, «армейцы» проигрывают четыре очка.