Кутепов: «Чувствую себя уже лучше»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о самочувствии после сотрясения мозга, которое он получил в матче против ЦСКА (1:0).

«Чувствую себя уже лучше, восстанавливаюсь, пока тренируюсь по индивидуальной программе. Посмотрим, что будет дальше.

Матч с «Арсеналом»? Любая команда, которая находится в зоне вылета, будет биться до конца, сражаться, им некуда отступать. У нас свои задачи, приоритеты, мы должны брать свои очки, занимать высокие места и попадать в еврокубки», - цитирует Кутепова пресс-служба «Спартака».

Матч между «Арсеналом» и «Спартаком» состоится завтра, третьего апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.