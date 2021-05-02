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Кутепов: «Чувствую себя уже лучше»

02 Мая 2021, 13:30,

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о самочувствии после сотрясения мозга, которое он получил в матче против ЦСКА (1:0).

«Чувствую себя уже лучше, восстанавливаюсь, пока тренируюсь по индивидуальной программе. Посмотрим, что будет дальше.

Матч с «Арсеналом»? Любая команда, которая находится в зоне вылета, будет биться до конца, сражаться, им некуда отступать. У нас свои задачи, приоритеты, мы должны брать свои очки, занимать высокие места и попадать в еврокубки», - цитирует Кутепова пресс-служба «Спартака».

Матч между «Арсеналом» и «Спартаком» состоится завтра, третьего апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Арсенал Тула, Илья Кутепов
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