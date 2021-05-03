Парфёнов: Тренерский штаб «Спартака» проявил неуважение

|
03 Мая 2021, 19:16,
|
|
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».
- Вы во время матча очень активно были недовольны судейством, но после матча подошли к Иванову и пожали руку.
- Я не то, что недоволен, просто это эмоции.
- При этом перед этим у вас были эмоции. С кем-то из тренерской скамейки «Спартака», показалось, что готовы врукопашную пойти. Что произошло?
- Нормально все, отлично. Просто надо вести себя нормально, с уважением. А не рассказывать сказки. Я этой команде 8 лет отдал, достаточно выиграл. Просто уважать надо людей и коллег своих, вот и все.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
Там клоун фриц так прыгал после второго гола,я думал они Баварии,или накройняк Зениту забили,а не команде ФНЛ.
Забей, Димон, они такие... Поэтому, я не устану повторять...
Дима, это эмоции.. не надо.