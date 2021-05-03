Парфёнов: Тренерский штаб «Спартака» проявил неуважение

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы во время матча очень активно были недовольны судейством, но после матча подошли к Иванову и пожали руку.

- Я не то, что недоволен, просто это эмоции.

- При этом перед этим у вас были эмоции. С кем-то из тренерской скамейки «Спартака», показалось, что готовы врукопашную пойти. Что произошло?

- Нормально все, отлично. Просто надо вести себя нормально, с уважением. А не рассказывать сказки. Я этой команде 8 лет отдал, достаточно выиграл. Просто уважать надо людей и коллег своих, вот и все.