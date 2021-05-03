Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Парфёнов: Тренерский штаб «Спартака» проявил неуважение

03 Мая 2021, 19:16,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы во время матча очень активно были недовольны судейством, но после матча подошли к Иванову и пожали руку.

- Я не то, что недоволен, просто это эмоции.

- При этом перед этим у вас были эмоции. С кем-то из тренерской скамейки «Спартака», показалось, что готовы врукопашную пойти. Что произошло?

- Нормально все, отлично. Просто надо вести себя нормально, с уважением. А не рассказывать сказки. Я этой команде 8 лет отдал, достаточно выиграл. Просто уважать надо людей и коллег своих, вот и все.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
kostet
03 Мая 2021, 20:14

Там клоун фриц так прыгал после второго гола,я думал они Баварии,или накройняк Зениту забили,а не команде ФНЛ.

0
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 19:46

Забей, Димон, они такие... Поэтому, я не устану повторять...

1
sanay
03 Мая 2021, 19:34

Дима, это эмоции.. не надо.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
1 1
Арсенал Тула - Спартак Москва. Лучшие моменты.
Арсенал Тула - Спартак Москва. Лучшие моменты.
2 5
«Зенит» – чемпион России по футболу в сезоне 2020/2021. Церемония награждения
«Зенит» – чемпион России по футболу в сезоне 2020/2021. Церемония награждения
1 1
02.05.2021 Зенит - Локомотив. Обзор матча
02.05.2021 Зенит - Локомотив. Обзор матча
1 1
02.05.2021 Ростов - Тамбов. Обзор матча
02.05.2021 Ростов - Тамбов. Обзор матча
1 1
02.05.2021 Химки - Урал. Обзор матча
02.05.2021 Химки - Урал. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей