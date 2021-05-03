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Мозес: «Сегодня показали характер командный и индивидуальный»

03 Мая 2021, 19:11,

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Спартак» (1:2) Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Согласны с решением отдать вам приз для лучшего игрока матча?

- Я не знаю, просто хотел сделать все от меня зависящее для своей команды. Сегодня было главное набрать три очка.

- Ожидали ли вы, что настолько тяжелым получится этот матч?

- Игра была с самого начала непростая, поле также все время было достаточно тяжелое, но мы сегодня показали характер командный и индивидуальный. Считаю, что сегодня заслуженно взяли три очка.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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Комментарии (2)
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0
starpom
03 Мая 2021, 20:32

Надо выкупать!!!

1
sanay
03 Мая 2021, 19:28

Молодца Виктор.. так держать!

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