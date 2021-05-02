Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» не собирается продавать Урунова в «Уфу» за те же деньги

02 Мая 2021, 11:08,

«Уфа» пытается выкупить контракт полузащитника «Спартака» Остона Урунова, предлагая москвичам за 20-летнего футболиста один миллион евро, такую же сумму, во сколько год назад обошелся этот трансфер «красно-белым». По данным «РБ Спорт», руководство «Спартака» ответило на официальный запрос, отметив, что не расстанется с Уруновым менее чем за три миллиона.

Напомним, что Урунов пришел в «Спартак» вслед за президентом «Уфы» Шамилем Газизовым, но не проявил себя на «Открытие Арене».

В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провел 17 матчей в РПЛ, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Уфа, Остон Урунов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
1 2
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
1 1
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
1 1
Краснодар - Сочи. Лучшие моменты.
Краснодар - Сочи. Лучшие моменты.
5 112
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
3 116
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
2 3
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей