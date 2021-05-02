«Спартак» не собирается продавать Урунова в «Уфу» за те же деньги

«Уфа» пытается выкупить контракт полузащитника «Спартака» Остона Урунова, предлагая москвичам за 20-летнего футболиста один миллион евро, такую же сумму, во сколько год назад обошелся этот трансфер «красно-белым». По данным «РБ Спорт», руководство «Спартака» ответило на официальный запрос, отметив, что не расстанется с Уруновым менее чем за три миллиона.

Напомним, что Урунов пришел в «Спартак» вслед за президентом «Уфы» Шамилем Газизовым, но не проявил себя на «Открытие Арене».

В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провел 17 матчей в РПЛ, забив один гол и отдав одну результативную передачу.