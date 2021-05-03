​Джикия не попал в основной состав «Спартака» на матч с «Арсеналом»

В понедельник вечером «Спартак» проведёт гостевой матч двадцать восьмого тура российского чемпионата против «Арсенала». Стал известен состав, который Доменико Тедеско решил выпустить на поле с первых минут.

Селихов, Кутепов, Гапонов, Жиго, Зобнин, Мозес, Умяров, Крал, Промес, Ларссон, Соболев.

Важно отметить, что вратарь Александр Максименко и защитник Айртон пропускают игру из-за перебора жёлтых карточек. Капитан «красно-белых» Георгий Джикия начнёт игру в запасе.

Матч между «Арсеналом» и «Спартаком» стартует в Туле в половине пятого вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию игры в текстовом формате на портале LiveResult.