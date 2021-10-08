Куртуа назвал бессмысленным матч за третье место в Лиге наций

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа пообщался с журналистами после поражения от команды Франции в матче ½ финала Лиги наций. Встреча завершилась победой французов со счетом 3:2.

«Я очень огорчен. Теперь нам предстоит поединок против Италии за третье место. Считаю, что это бессмысленный матч. От него нет никакого толку. Зачем он вообще нужен?», - приводит слова вратаря RMC Sport.

Напомним, что бельгийцы выигрывали у французов после первого тайма со счетом 2:0, однако во второй половине пропустили три мяча.

Матч за третье место Бельгия – Италия состоится в воскресенье, 10 октября.