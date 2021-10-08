Роберто Мартинес: «Тяжело проигрывать на 90-й минуте»

Сборная Бельгии умудрилась проиграть Франции в полуфинальном матче плей-офф раунда Лиги наций, упустив преимущество в два мяча за полчаса до конца встречи. Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес признался, что повлияло на такой исход.

«Очень тяжело проигрывать подобным образом, на 90-й минуте. Тем более, учитывая, как здорово мы провели большую часть поединка. Не хватило концентрации, возможно где-то рано выключились. Сейчас нужно перебороть себя и подготовиться к игре за третье место против Италии. Впереди нас еще ждет чемпионат мира, где мы намерены доказать свой уровень», - приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Стоит напомнить, что Бельгия снова уступила Франции в полуфинале международного турнира – три года назад подобное случалось на мундиале, который проходил в России.