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Лига наций УЕФА

Роберто Мартинес: «Тяжело проигрывать на 90-й минуте»

08 Октября 2021 • 00:51 Комментировать (1)
Бельгия
2:3
Франция
окончен

Сборная Бельгии умудрилась проиграть Франции в полуфинальном матче плей-офф раунда Лиги наций, упустив преимущество в два мяча за полчаса до конца встречи. Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес признался, что повлияло на такой исход.

«Очень тяжело проигрывать подобным образом, на 90-й минуте. Тем более, учитывая, как здорово мы провели большую часть поединка. Не хватило концентрации, возможно где-то рано выключились. Сейчас нужно перебороть себя и подготовиться к игре за третье место против Италии. Впереди нас еще ждет чемпионат мира, где мы намерены доказать свой уровень», - приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Стоит напомнить, что Бельгия снова уступила Франции в полуфинале международного турнира – три года назад подобное случалось на мундиале, который проходил в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии Роберто Мартинес
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Комментарии (1)
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Katya1995
08 Октября 2021 в 01:23
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окончен Бельгия 2:3 Франция
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