Поль Погба: Жаль Бельгию, им очень сложно

Хавбек сборной Франции Поль Погба отреагировал на победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.

Французы проявили характер, хотя после первого тайма уступали с разницей в два гола.

«Соперник прекрасно начал игру. Они здорово двигались в первые 25 минут. Нам пришлось обороняться и мы пропустили.

Однако после перерыва всё было по-другому. Франция стала хорошо играть.

Уважение нашему сопернику. Жаль Бельгию, им очень сложно», — цитирует Погба сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В финале Лиги наций Франция сразится с Испанией, которая ранее одолела Италию со счётом 2:1.