Брат-2: Братья Эрнандесы впервые вместе вызваны в сборную Франции

Люка Эрнандес поделился эмоциями по случаю приезда в лагерь французской сборной вместе со своим родным братом – Тео. «Ле блё» предстоит провести матч полуфинала Лиги наций с Бельгией.

«Находиться в расположении сборной вместе со своим братом – огромная честь для меня. Мама, дядя и вообще все родные были рады увидеть нас вместе. Преисполнен чувством гордости. Невероятно рад находиться здесь с братом, прежде даже представить такое не мог», - приводит слова Люки Эрнандеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Эрнандес-старший выступает на клубном уровне за «Баварию», а его младший брат – Тео – за «Милан».