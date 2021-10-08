Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия - Франция

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком поединка с Бельгией (3:2) в 1/2 финала Лиги наций.

22-летний нападающий при счёте 0:2 отдал голевую передачу на Карима Бензема, а потом восстановил паритет, реализовав 11-метровый.

Игра вышла драматичной и остросюжетной. В первой половине встречи Янник Карраско и Ромелу Лукаку забили по голу, сделав хорошую заявку на победу. Однако вторая часть поединка прошла при тотальном доминировании французов. Сначала Бензема отыграл один мяч, а затем Мбаппе с пенальти сравнял счёт. Победный гол забил Тео Фернандес.

В финале Лиги наций Франция сыграет с Испанией. Матч состоится 10 октября в Милане.