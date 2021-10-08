Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции

Центрфорвард сборной Франции Карим Бензема помог своей команде обыграть команду Бельгии (3:2) в полуфинале Лиги наций. Один из голов на счету 33-летнего нападающего.

Этот мяч стал для опытного бомбардира 32-м в составе национальной команды. Бензема обогнал по голам за сборную легендарного полузащитника Зинедина Зидана, отметившегося 31-м голом. Сейчас Карим занимает шестое место в рейтинге лучших голеадоров национальной команды.

Ближайшей целью Бензема теперь является Давид Трезеге, на счету которого 34 результативных удара.

Лучшим бомбардиром сборной Франции является Тьерри Анри с 51 голом.