Сборная Франции забила Бельгии три за тайм, сделала суперкамбэк и в финале Лиги наций сыграет с Испанией

В полуфинале Лиги наций встретились Бельгия и Франция.

На «Альянс Арене» в Турине сошлись две мощнейшие силы европейского футбола. Полуфинал Лиги наций схлестнул между собой Бельгию и Францию. Афиша потрясающая, но есть нюансы. Бельгийцы катком проходятся почти всем соперникам (на Евро уступили Италии), однако начинают терять в мощи. Всё меньше известных фамилий, всё скромнее счета, как, например, 1:0 в игре с Беларусью.

У Франции вообще настоящий кризис. Звёзд немерено, но команды из них так и не получается. Только вдумайтесь, за последние 6 официальных матчей «трёхцветные» выиграли всего один (!) раз. Сплошь ничейные результаты. Против Бельгии Дешам опять же выпустил настоящую россыпь звёзд: Мбаппе, Бензема, Гризманн, Погба. Бельгийцы ответили ударным трио: Лукаку, Де Брёйне, Азар.

И уже на третьей минуте эти ребята едва не соорудили гол. Мощный Лукаку промчался по правому флангу и прострелил к линии вратарской, где Кунде неуклюже мяч выбил. Получилось на набежавшего Де Брёйне, который расстреливал ворота в касание, но Льорис невообразимым образом перевёл мяч на угловой. Сумасшедшая реакция Уго стала единственным ярким событием первой половины тайма. Далее началась вязкая борьба за инициативу.

Однако более командная игра Бельгии была заметна невооружённым взглядом, и под конец таймы номинальные хозяева своего добились. Азар и Карраско на время поменялись флангами, Янник ускорился под передачу Де Брёйне, ушёл от Павара и из-под него же пробил в ближний угол. А спустя 4 минуты Кевин отдал ещё один ассист. В этот раз Де Брёйне сыграл на Лукаку, тот хитро пропустил мяч между ног и рванул, обыграв Эрнандеса. Мощно пробил Ромелу далее, сделав счёт более комфортным – 2:0.

Второй тайм прошёл под знаком французской доминации. Бельгийцы слишком рано прижались к своим воротам, решив малой кровью отстоять нужный счёт. Такая тактика, конечно, принесла немало нервных минут. Французы постепенно разыгрались, почуяли силу, стали создавать моменты. Один был совсем шикарный: Мбаппе очень легко прошел Карраско, ворвался в штрафную и очень удобно прострелил на Гризманна, который с двух метров умудрился не попасть в створ.

Гол назревал, случившись в похожем стиле. Опять Мбаппе раскидал соперников финтами, прострелив на Бензема. Карим с разворота пробил, уложив мяч в дальний угол и возродив интригу. А вскоре счёт стал равным. Тилеманс нарушил правила на Гризманне в своей штрафной площади, а Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Команды после равного счёта обменялись опасными моментами и чуть успокоились, но Тео Эрнандес не дал случиться дополнительному времени. Опять же атаку начал Мбаппе, Гризманн продлил пасом на Павара, а тот прострелил к линии штрафной площади, откуда защитник «Милана» пушечным ударом оформил суперкамбэк Франции – 2:3.

Рано сборная Бельгии начала удерживать преимущество, теперь придётся играть в матче за третье место. А Франция разыграет победу в Лиге наций со сборной Испании.