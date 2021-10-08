Куртуа – о поражении от Франции: «Нас наказали»

Тибо Куртуа так и не суждено было стать героем бельгийской сборной в матче против Франции в полуфинале Лиги наций УЕФА. Голкипер пару раз спасал партнеров от пропущенных голов, но соперник в конечном итоге все же додавил Бельгию.

Сам Куртуа после игры сказал, что причиной поражения является неправильный подход к делу во втором тайме. «Пока действовали компактно и аккуратно, то все было хорошо. Но как только нас запрессинговали, то спокойствие куда-то подевалось. Знали, что двух забитых голов против Франции может быть мало. Мы дали им возможность атаковать, а они нас наказали», - подытожил игрок в интервью Sky Sports.

Теперь подопечным Роберто Мартинеса предстоит борьба за третье место и бронзовые награды. Соперником станет сборная Италии, а сама встреча запланирована на 10 октября.