Тилеманс: «Судьбу матча с Францией снова решат детали»

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с французами в рамках полуфинала Лиги Наций УЕФА. Встреча пройдет завтра, 7 октября, а бельгийцы попытаются взять реванш за поражение трехлетней давности на чемпионате мира.

«Та ночь в 2018 году была очень сложной в плане эмоций, мы были очень близко к финалу. В игре с Франции нужно быть максимально сконцентрированными, ведь судьбу матча снова решат детали. Тогда это был угловой, поэтому допускать подобных ошибок нельзя», - прокомментировал Тилеманс в интервью пресс-службе УЕФА.

Добавим, что Бельия на своем пути одолела такие сборные как Англия, Дания и Исландия, заняв первое место в группе Лиги Наций.