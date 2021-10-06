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Лига наций УЕФА

Тилеманс: «Судьбу матча с Францией снова решат детали»

06 Октября 2021 • 22:53 Комментировать
Бельгия
...
Франция
3.00 3.30 2.40
Через 22 ч. 17 мин.

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с французами в рамках полуфинала Лиги Наций УЕФА. Встреча пройдет завтра, 7 октября, а бельгийцы попытаются взять реванш за поражение трехлетней давности на чемпионате мира.

«Та ночь в 2018 году была очень сложной в плане эмоций, мы были очень близко к финалу. В игре с Франции нужно быть максимально сконцентрированными, ведь судьбу матча снова решат детали. Тогда это был угловой, поэтому допускать подобных ошибок нельзя», - прокомментировал Тилеманс в интервью пресс-службе УЕФА.

Добавим, что Бельия на своем пути одолела такие сборные как Англия, Дания и Исландия, заняв первое место в группе Лиги Наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии Юри Тилеманс
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