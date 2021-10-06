Роберто Мартинес: «Куртуа входит в топ-3 лучших вратарей мира»

В четверг, 7 октября, Бельгия будет сражаться с Францией за путевку в финал плей-офф раунда Лиги Наций УЕФА. В преддверии матча главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес поговорил с журналистами, ответив на ряд вопросов.

В частности, была затронута тема плохой игры ногами голкипера «Реала» Тибо Куртуа, с чем специалист оказался не согласен. «Я не думаю, что он плох в этом аспекте. Он хорошо читает игру, вовремя выходит из ворот. Это все вопрос стиля, да и только. Куртуа определенно входит в топ-3 лучших вратарей мира, а в силу своего возраста и вовсе может стать легендарной для футбола личностью», - прокомментировал Мартинес в интервью AS.

Напомним, что весь прошлый сезон в мадридском «Реале» Куртуа провел без ротации, сумев помочь команде завоевать серебряные медали чемпионата.