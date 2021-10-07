Тилеманс оценил уровень Лукаку

Хавбек сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился мнением о своем партнере по национальной команде Ромелу Лукаку.

«Могу ли я назвать Ромелу одним из лучших нападающих мирового футбола? Лукаку – очень хороший форвард. Его показатели говорят сами за себя. У вас не получится сосчитать все его голы, вы собьетесь. Но не стоит его сильно нахваливать перед важной игрой», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 7 октября, сборная Бельгии проведет поединок против команды Франции в полуфинале Лиги наций. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.