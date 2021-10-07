Торган Азар не сыграет с Францией

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил о кадровых проблемах своей команды. Сегодня «дьяволам» предстоит поспорить с действующими чемпионами мира – французами – за право выступить в финале Лиги наций.

«У двух футболистов нашей команды были проблемы – у Денайера и Торгана Азара. Джейсон сумел полностью восстановиться. Азару, увы, это не удалось. Медицинский департамент посоветовал мне поберечь хавбека. Ему стоит сосредоточиться на своём восстановлении», - цитирует Мартинеса УЕФА.

Коуч бельгийской сборной добавил, что вместо Торгана Азара был вызван защитник «Болоньи» Артур Теате.