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Лига наций УЕФА

Варан выступил в поддержку Мбаппе

06 Октября 2021 • 00:45 Комментировать
Бельгия
...
Франция
3.00 3.30 2.40
07.10 21:45

Вчера Килиан Мбаппе выступил с довольно неоднозначным интервью, рассказав о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться после провального для сборной Франции чемпионата Европы. Форвард заявил, что получал множество угроз в свой адрес, из-за чего даже планировал приостановить международную карьеру.

После сказанных игроком слов, ситацию прокомментировало множество футбольных деятелей, в частности партнер по национальной команде Рафаэль Варан. «Никто не останется один. Килиан всегда будет пользоваться нашей поддержкой, таков наш менталитет и наша философия. Это не изменить. Мы должны объединяться, даже когда дела идут не лучшим образом», - цитирует Варана L’Equipe.

Напомним, что на прошедшем Евро Мбаппе не реализовал решающий удар в послематчевой серии пенальти в 1/8 финала против сборной Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Рафаэль Варан Килиан Мбаппе
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06.10  21:45 Италия ... Испания 2.26 3.2 3.5
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