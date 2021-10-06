Варан выступил в поддержку Мбаппе

Вчера Килиан Мбаппе выступил с довольно неоднозначным интервью, рассказав о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться после провального для сборной Франции чемпионата Европы. Форвард заявил, что получал множество угроз в свой адрес, из-за чего даже планировал приостановить международную карьеру.

После сказанных игроком слов, ситацию прокомментировало множество футбольных деятелей, в частности партнер по национальной команде Рафаэль Варан. «Никто не останется один. Килиан всегда будет пользоваться нашей поддержкой, таков наш менталитет и наша философия. Это не изменить. Мы должны объединяться, даже когда дела идут не лучшим образом», - цитирует Варана L’Equipe.

Напомним, что на прошедшем Евро Мбаппе не реализовал решающий удар в послематчевой серии пенальти в 1/8 финала против сборной Швейцарии.