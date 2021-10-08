Дешам: «Подобная победа доказывает силу нашего характера»

Сборная Франции в сумасшедшем матче прошла в финал плей-офф раунда Лиги наций, уступая Бельгии по ходу встречи со счетом 2:0. Наставник команды Дидье Дешам рассказал, что помогло его подопечным перевернуть игру.

«Мы плохо провели первый тайм, расслабились, получили два гола в свои ворота. Мы играем по новой схеме, надо привыкать, необходимо некоторое время. То, что случилось во второй половине, доказывает силу нашего характера. Думаю, в подобный сценарий мало кто верил. Финальный поединок? Титул будет наш», - цитирует Дешама местное издание L’Equipe.

Добавим, что в главном матче всего турнира французам будет противостоять Испания, одолевшая на своем пути итальянцев.