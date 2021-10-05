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Лига наций УЕФА

Дешам - о полуфинале Лиги наций: «Франция сыграет с одной из лучших сборных мира»

05 Октября 2021 • 08:25 Комментировать
Бельгия
...
Франция
3.00 3.25 2.40
07.10 21:45

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с национальной командой Бельгии в рамках полуфинала Лиги наций.

«Мы боремся за престижный титул. Впереди у нас полуфинал против одной из лучших сборных мира. Бельгия приложила максимум усилий, чтобы быть здесь. Мы настроены на титул. Это наша главная цель», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок сборных Франции и Бельгии пройдет в четверг, 7 октября, на стадионе «Альянц» в Турине.

За вторую путевку в финал Лиги наций поборются Италия и Испания. Эта встреча пройдет 6 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии Дидье Дешам
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