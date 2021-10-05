Дешам - о полуфинале Лиги наций: «Франция сыграет с одной из лучших сборных мира»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с национальной командой Бельгии в рамках полуфинала Лиги наций.

«Мы боремся за престижный титул. Впереди у нас полуфинал против одной из лучших сборных мира. Бельгия приложила максимум усилий, чтобы быть здесь. Мы настроены на титул. Это наша главная цель», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок сборных Франции и Бельгии пройдет в четверг, 7 октября, на стадионе «Альянц» в Турине.

За вторую путевку в финал Лиги наций поборются Италия и Испания. Эта встреча пройдет 6 октября.