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Лига наций УЕФА

Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции

08 Октября 2021 • 09:39 Комментировать (1)
Бельгия
2:3
Франция
окончен

Накануне состоялся полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречались сборные Франции и Бельгии. Подопечные Дидье Дешама одержали волевую победу со счетом 3:2, уступая после первого тайма в два мяча.

В этом матче принял участие звездный нападающий Килиан Мбаппе. Минувшая встреча стала для 22-летнего футболиста 50-й в составе национальной команды. Как сообщает Get French Football News, Килиан стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, проведшим такое количество матчей.

Мбаппе побил рекорд нападающего Карима Бензема, сыгравшего 50-й матч в возрасте 24 лет и 240 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
08 Октября 2021 в 10:33
Я посмотрел не плохое понимание между Мбаппе и Бензема ,и делаю вывод ,что ему пора сваливать из ПСЖ ва Реал .А ещё я заметил перед началом матча как поприветствовали друг друга Азар и Мбаппе и перекинулись пару словами .Кто знает ,может проговаривали совместную игру в Реале )
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