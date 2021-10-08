Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции

Накануне состоялся полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречались сборные Франции и Бельгии. Подопечные Дидье Дешама одержали волевую победу со счетом 3:2, уступая после первого тайма в два мяча.

В этом матче принял участие звездный нападающий Килиан Мбаппе. Минувшая встреча стала для 22-летнего футболиста 50-й в составе национальной команды. Как сообщает Get French Football News, Килиан стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, проведшим такое количество матчей.

Мбаппе побил рекорд нападающего Карима Бензема, сыгравшего 50-й матч в возрасте 24 лет и 240 дней.