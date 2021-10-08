Гризманн: «Знали, что если забьём один гол, то перевернём игру»

Антуан Гризманн стал одним из главных действующий лиц полуфинала Лиги наций УЕФА между сборными Бельгии и Франции, заработав пенальти, с которого его команда сравняла счет в поединке. На послематчевом интервью форвард поделился эмоциями от волевой победы.

«Горжусь своими партнерами по команде. Хорошо начали, но потом что-то пошло не по плану и пропустили два. В перерыве мы были уверенны, что если отыграем хотя бы один мяч, то точно перевернем игру. Отдельной похвалы заслуживают Мбаппе и Бензема, они прессинговали и делали разницу. Теперь нужно хорошо восстановиться перед финалом», - прокомментировал Гризманн в разговоре с журналистами L’Equipe.

Добавим, что решающий поединок за трофей Лиги наций пройдет уже в это воскресенье, 10 октября, а соперником французов станет сборная Испании.