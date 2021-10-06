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Лига наций УЕФА

Витсель надеется выиграть Лигу наций

06 Октября 2021 • 08:08 Комментировать
Бельгия
...
Франция
3.00 3.30 2.40
07.10 21:45

Полузащитник бельгийской национальной сборной Аксель Витсель заявил о своём желании добиться успеха в Лиге наций.

«Не стоит сравнивать этот турнир с чемпионами мира и Европы, здесь на успех претендуют четыре топ-команды. Победа станет для нашего коллектива огромным достижением. Мотивированы до предела, мы будем защищать честь своей страны.

Франция месяц назад была далека от идеальной формы. Но это всё та же команда с топовыми футболистами. В игре против нас «трёхцветные» точно захотят проявить себя», - цитирует Витселя сайт УЕФА.

Встреча Франции и Бельгии состоится завтра, 7 октября, в Турине.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии Аксель Витсель Лига Наций
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06.10  21:45 Италия ... Испания 2.26 3.2 3.5
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