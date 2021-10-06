Витсель надеется выиграть Лигу наций

Полузащитник бельгийской национальной сборной Аксель Витсель заявил о своём желании добиться успеха в Лиге наций.

«Не стоит сравнивать этот турнир с чемпионами мира и Европы, здесь на успех претендуют четыре топ-команды. Победа станет для нашего коллектива огромным достижением. Мотивированы до предела, мы будем защищать честь своей страны.

Франция месяц назад была далека от идеальной формы. Но это всё та же команда с топовыми футболистами. В игре против нас «трёхцветные» точно захотят проявить себя», - цитирует Витселя сайт УЕФА.

Встреча Франции и Бельгии состоится завтра, 7 октября, в Турине.