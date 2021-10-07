Бельгия и Франция обнародовали стартовые составы на полуфинал Лиги наций

Роберто Мартинес и Дидье Дешам огласили стартовые составы своих команд на полуфинальный матч плей-офф раунда Лиги наций УЕФА.

Примечательно, что в основу бельгийцев попали сразу все звездные игроки – Ромелу Лукаку, Кевин де Брёйне и Эден Азар. Что касается сборной Франции, то с первых минут в атаке на поле появятся Килиан Мбаппе и Карим Бензема, но на скамейке для запасных остался Антони Марсьяль, который забил важный гол в ворота Украины в сентябре.

Напомним, что победитель данной пары в финале встретится с национальной командой Испании.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань, Витсель, Тилеманс, Карраско, де Брёйне, Лукаку, Эден Азар.

Франция: Льорис, Люка Эрнандес, Варан, Кунде, Тео Эрнандес, Рабьо, Погба, Павар, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

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