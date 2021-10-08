Бельгия в третий раз с начала века проиграла поединок, в котором выигрывала с разницей в 2 мяча

Сборная Бельгии уступила Франции в матче 1/2 финала Лиги наций. Игра закончилась со счётом 3:2. Стоит отметить, что бельгийцы вели 2:0 после первого тайма, однако упустили преимущество.

По информации Opta Sports, Бельгия только в третий раз в XXI веке уступила в поединке, в котором вела с преимуществом в два мяча.

До этого аналогичный сценарий прошел в товарищеском поединке с Грецией (2:3) в 2002 году и в матче группового этапа Лиги наций против Швейцарии (2:5) в 2018 году.

В финале Лиги наций Франция сыграет с Испанией. Минувший розыгрыш турнир выиграла сборная Португалии.