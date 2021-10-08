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Лига наций УЕФА

Льорис сравнил матч Франция - Бельгия с боксёрским поединком

08 Октября 2021 • 08:49 Комментировать
Бельгия
2:3
Франция
окончен

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился впечатлениями от поединка ½ финала Лиги наций с командой Бельгии. Подопечные Дидье Дешама отпраздновали волевую победу со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:2.

«Горжусь выступлением команды. После первого тайма мы проигрывали, но потом сумели отыграться. Это было невероятно. Прошедший поединок можно сравнить с боксерским боем. Удача могла оказаться на стороне любой из команд. Франция провела великолепную игру с очень сильным соперником», - цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги наций Франция встретится с Испанией.

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Сборная Франции Уго Льорис Сборная Бельгии
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