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Лига наций УЕФА

Лукаку: «Хочу выиграть трофей Лиги Наций»

06 Октября 2021 • 21:24 Комментировать
Бельгия
...
Франция
3.00 3.30 2.40
Через 22 ч. 59 мин.

Сборная Бельгии снова считается одним из главных претендентов на триумф в международном турнире – в этот раз эксперты высоко оценивают шансы на выход команды в финал Лиги Наций на фоне игровых проблем соперника, Франции.

Подтвердить свое превосходство на футбольном поле намерен и нападающий Ромелу Лукаку, который поделился ожиданиями от предстоящих матчей. «Хочется что-то выиграть со сборной. Нам постоянно чего-то не хватает. Нужно сейчас хорошо себя проявить в Лиге Наций, чтобы выйти на пиковую форму к Мундиалю в следующем году», - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча бельгийцев и французов состоится завтра, 7 октября. Сегодня же станет известен первый финалист – между собой сражаются Италия и Испания.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку
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