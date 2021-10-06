Лукаку: «Хочу выиграть трофей Лиги Наций»

Сборная Бельгии снова считается одним из главных претендентов на триумф в международном турнире – в этот раз эксперты высоко оценивают шансы на выход команды в финал Лиги Наций на фоне игровых проблем соперника, Франции.

Подтвердить свое превосходство на футбольном поле намерен и нападающий Ромелу Лукаку, который поделился ожиданиями от предстоящих матчей. «Хочется что-то выиграть со сборной. Нам постоянно чего-то не хватает. Нужно сейчас хорошо себя проявить в Лиге Наций, чтобы выйти на пиковую форму к Мундиалю в следующем году», - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча бельгийцев и французов состоится завтра, 7 октября. Сегодня же станет известен первый финалист – между собой сражаются Италия и Испания.