Роберто Мартинес: «У Франции по 2-3 классных игрока на одну позицию»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил шансы своих подопечных на проход в финал Лиги наций УЕФА в матче против Франции. Наставник намерен выиграть турнир.

«Мне хочется верить, что с момента нашей последней встречи с французами три года назад мы стали сильнее. Всё же нельзя забывать, что у них по 2-3 классных игрока на каждую из позиций. Наш соперник тоже прогрессировал всё это время - думаю, Дешам согласится со мной в этом», - приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что это лишь второй розыгрыш трофея Лиги наций в истории – первым обладателем титула стала Португалия.