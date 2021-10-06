Мостовой не видит фаворита в матче Бельгия – Франция

Знаменитый российский футболист Александр Мостовой, ранее выступавший за «Сельту», поделился мнением о втором полуфинальном матче Лиги наций УЕФА между командами Бельгии и Франции.

«В этой игре я не отдам предпочтение никому. Кому нужен этот полуфинал – непонятно. Игра за престиж страны в этой франкоговорящей дуэли принесёт очередную ничью в основное время», - цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

К слову, российский эксперт дал аналогичный прогноз на противостояние сборных Италии и Испании в первом полуфинале Лиги наций.

Напомним, что оба поединка ½ финала состоятся на Апеннинах – в Милане и Турине.