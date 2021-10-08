Феррейра-Карраско назвал причину поражения Бельгии от Франции

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско высказался о результате матча против Франции в полуфинале Лиги наций. «Красные дьяволы» вели после первого тайма со счетом 2:0, однако после перерыва пропустили три гола и уступили 2:3.

«Все было отлично. Игра была под нашим контролем, мы вели в два мяча. Однако после перерыва команда совершила ошибку, сильно отодвинувшись к своим воротам. При равном счете мы продолжали больше времени проводить у своих владений. В этой встрече удача была на стороне соперника», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В финальном поединке турнира Франция сыграет против Испании.