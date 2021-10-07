Калиниченко дал прогноз на матч Бельгия - Франция

Бывший футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о том, как будут развиваться события во втором полуфинальном матче Лиги наций.

«Атака у тех и у других сильнее обороны. Обе сборные в состоянии огорчить друг друга. Отсюда будет и моя ставка - обе забьют», - приводит слова Калиниченко Vseprosport.ru.

Матч Бельгия – Франция состоится на арене «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Читать текстовую трансляцию можно будет на Liveresult.ru.

Напомним, что накануне состоялся первый полуфинал, в котором встречались сборные Италии и Испании. Поединок завершился победой «красной фурии» со счетом 2:1.