​Тренер Уэльса Пэйдж сбегал в подтрибунное помещение во время матча

В пятницу на чемпионате мира в Катаре проходит матч второго тура группового этапа между сборными Уэльса и Ирана. Примерно за десять минут до конца основного времени главный тренер валлийцев Роберт Пэйдж по какой-то причине убежал в подтрибунное помещение. Через несколько минут специалист вернулся на своё законное место.

Можно предположить, что Роберту Пэйджу просто захотелось в туалет.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между Уэльсом и Ираном во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.