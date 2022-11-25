Сборная Ирана забила самый поздний победный мяч в чемпионатах мира

Во втором туре группового раунда финальной части чемпионата мира сборная Ирана обыграла Уэльс, забив тому два безответных мяча глубоко в добавленное арбитром компенсированное время к матчу. Первый мяч своей команды забил Рузбек Чешми, для него это был первый гол на нынешнем чемпионате мира.

Как оказалось, этот гол, забитый на 97 минуте 56 секунде матча, стал самым поздним победным голом в истории чемпионатов мира, если не считать, разумеется, случаи с матчами плей-офф, в которых назначалось дополнительное время.

В третьем туре сборной Ирана предстоит сразиться с принципиальным противником - сборной США.