​Бэйл: «Мы опустошены»

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл дал комментарий после поражения от Ирана со счётом 0:2.

Напомним, что валлийцы в меньшинстве пропустили два гола в добавленное ко второму тайму время. Теперь их шансы на выход в плей-офф чемпионата мира призрачны – у «драконов» один балл в кармане перед последним матчем группового этапа против Англии.

«Это опустошение. Мы опустошены, по-другому и не скажешь. Трудно принять этот результат, но нам нужно восстановиться и попробовать снова», - высказался Бэйл в эфире beIN Sport.

В пятницу вечером в группе В пройдёт вторая игра второго тура – Англия против США. Не пропустите текстовую трансляцию.