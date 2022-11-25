Корнаухов: «Азмун не до конца восстановился от травмы»

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о состоянии нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна.

«Азмун не готов полностью. Видели, когда он соперничал с защитниками сборной Уэльса и не убегал. Не до конца восстановился от травмы», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, форвард не успел набрать оптимальную форму, ведь он играет по-другому, когда находится в полном порядке.

Сборная Ирана одержала победу над Уэльсом в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира со счетом 2:0. Азмун провел на поле 68 минут и не отметился голевыми действиями. В следующем матче Иран сыграет против США (29 ноября).