​Бэйл побил рекорд в сборной Уэльса

В пятницу днём сборная Уэльса играет против Ирана в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. С первых минут в составе «драконов» на поле вышел Гарет Бэйл. Теперь он является игроком с наибольшим количеством игр за валлийскую сборную - 110. Бэйл опередил Кристофера Гантера, на счету которого 109 матчей за национальную команду.

Уже по ходу матча Кристофер Гантер может снова сравняться с Гаретом Бэйлом, ведь он находится на скамейке запасных.

Следить за развитием событий в матче Уэльс – Иран во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.