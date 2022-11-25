Мор: «Азмун провёл яркий матч»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил игру нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна в матче против Уэльса. Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира завершилась победой иранцев со счетом 2:0.

«Азмун в состав добавился, поменялась игра. Его партнеры часто искали мячом, и у них это получалось, и вообще Азмун яркий матч провел», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

По мнению эксперта, победа Ирана не стала удивлением, по ходу матча было ощущение, что команда дожмет своего соперника.

Сборная Ирана занимает второе место в группе B, набрав три очка после двух туров. В заключительном матче группового этапа иранцы сыграют против США (29 ноября).