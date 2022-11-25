​Иран впервые обыграл европейскую сборную на чемпионате мира

Сборная Ирана во втором туре группового этапа чемпионата мира обыграла Уэльс со счётом 2:0. Для иранской национальной команды это лишь третья победа в истории выступлений на мундиалях. При этом Иран впервые смог обыграть команду из Европы.

Ранее сборная Ирана на чемпионатах мира обыгрывала США (со счётом 2:1 в 1998 году) и Марокко (со счётом 1:0 в 2018 году).

Всего на чемпионатах мира сборная Ирана провела 17 матчей. Результаты следующие: 3 победы, 4 ничьи, 10 поражений.

В третьем туре чемпионата мира – 2022 сборная Ирана сыграет против США. Матч пройдёт во вторник, 29 ноября.