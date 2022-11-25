Бэйл прокомментировал поражение от Ирана

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался после поражения от Ирана в рамках матча второго тура чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Бэйл сказал ESPN, что его команда билась до самого конца, но теперь нужно собраться на последний матч группового этапа, ведь эта игра будет очень тяжелая.

33-летний Бэйл принял участие в двух матчах чемпионата мира, в которых отметился одним забитым мячом.

Сборная Уэльса занимает последнее место в квартете B, набрав лишь одно очко после двух туров. В заключительном матче Уэльс сыграет с Англией, встреча состоится 29 ноября, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.