​Азмун объяснил, почему схватил тренера за горло

Сборная Ирана в пятницу обыграла Уэльс во втором туре группового этапа чемпионата мира со счётом 2:0. После второго гола своей команда Сердар Азмун, который к тому моменту был заменён, схватил за горло тренера иранской сборной Карлуша Кейруша. Сам Азмун объяснил эту ситуацию.

«Да нет, всё нормально! Мы просто его очень сильно любим», - высказался Азмун, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Теперь сборная Ирана будет готовиться к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира против США. Игра пройдёт во вторник, 29 ноября.

На текущий момент сборная Ирана имеет три очка в своём активе.